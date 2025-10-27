Atalanta, Kossounou titolare contro il Milan: dovrà limitare Leao
Secondo quanto riporta stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, domani sera contro il Milan, Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, dovrebbe riproporre in difesa dal primo minuto Odilon Kossounou, il quale avrà il compito principale di limitare Rafael Leao, autore di tre gol nelle ultime due partite di campionato del Milan contro Fiorentina e Pisa.
Dopo il pari contro la Cremonese, Juric ha parlato così ai canali ufficiali del club bergamasco del prossimo impegno casalingo contro il Milan: "Sarà una partita tosta. Contro il Pisa ha pareggiato all'ultimo momento con un tiro da 30 metri per cui bisogna avere anche fortuna. Ha però grandi giocatori, con Allegri è una squadra molto solida e molto competitiva. Sarà una partita tostissima".
