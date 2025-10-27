Il QS titola sul Milan: "Coperta corta per Allegri. Rinforzi in vista"

Il QS titola sul Milan: "Coperta corta per Allegri. Rinforzi in vista"MilanNews.it
Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così sul Milan: "Coperta corta per Allegri. Rinforzi in vista". Domani sera contro l'Atalanta, il tecnico rossonero recupera Ruben Loftus-Cheek, ma dovrà fare ancora a meno di altri quattro giocatori infortunati, vale a dire Adrien Rabiot, Ardona Jashari, Pervis Estupinan e Christian Pulisic

Le ultime partite hanno dimostrato che la rosa del Milan è troppo corta e per questo in via Aldo Rossi si sta valutando la possibilità di intervenire sul mercato a gennaio per dare più opzioni all'allenatore livornese. In particolare la società milanista sarebbe al lavoro per provare a prendere una punta e un difensore.  
 