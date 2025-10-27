Il QS titola sul Milan: "Coperta corta per Allegri. Rinforzi in vista"
MilanNews.it
Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così sul Milan: "Coperta corta per Allegri. Rinforzi in vista". Domani sera contro l'Atalanta, il tecnico rossonero recupera Ruben Loftus-Cheek, ma dovrà fare ancora a meno di altri quattro giocatori infortunati, vale a dire Adrien Rabiot, Ardona Jashari, Pervis Estupinan e Christian Pulisic.
Le ultime partite hanno dimostrato che la rosa del Milan è troppo corta e per questo in via Aldo Rossi si sta valutando la possibilità di intervenire sul mercato a gennaio per dare più opzioni all'allenatore livornese. In particolare la società milanista sarebbe al lavoro per provare a prendere una punta e un difensore.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Milan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Milan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Luca SerafiniPrimato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com