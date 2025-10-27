Milan, Tomori torna titolare a Bergamo. Davanti ballottaggio Nkunku-Gimenez
MilanNews.it
In vista della gara di domani sera sul campo dell'Atalanta, Massimiliano Allegri ridarà una maglia da titolare in difesa a Fikayo Tomori che contro il Pisa è rimasto in panchina per tutto il match (al suo posto ha giocato Koni De Winter). In attacco c'è invece un ballottaggio aperto tra Santiago Gimenez e Christopher Nkunku per fare coppia con Rafael Leao. Lo riferisce stamattina Tuttosport.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 8 GIORNATE
Napoli 18
Roma 18
Milan 17
Inter 15
Bologna 14
Como 13
Juventus 12
Atalanta 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Lazio 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 4
Genoa 3
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
