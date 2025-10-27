Domani Atalanta-Milan: Allegri studia qualche cambio nel 3-5-2
Dopo il 2-2 casalingo di venerdì contro il Pisa, il Milan va a caccia del riscatto domani sera a Bergamo in casa dell'Atalanta: in vista di questa gara, Massimiliano Allegri sta studiando qualche cambio nel 3-5-2 che è sceso in campo dal primo minuto a San Siro contro i toscani. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che pe questa partita il livornese avrà di nuovo a disposizione Ruben Loftus-Cheek, che ha smaltito l'affaticamento muscolare rimediato in allenamento prima della Fiorentina. Ancora out invece Pervis Estupinan, che non ha ancora recuperato dalla distorsione alla caviglia subita in nazionale.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA
MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 18.30
Atalanta-Milan 20.45
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 18.30
Juventus-Udinese 18.30
Roma-Parma 18.30
Bologna-Torino 20.45
Genoa-Cremonese 20.45
Inter-Fiorentina 20.45
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan