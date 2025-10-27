Pulisic, il rientro è sempre più vicino: il piano del Milan
Christian Pulisic, che si è infortunato in nazionale durante la sosta di ottobre, è vicino al rientro in campo. Quando rientrerà l'attaccante americano? Secondo La Gazzetta dello Sport, il numero 11 milanista sarà sicuramente assente domani sera a Bergamo contro l'Atalanta, così come non dovrebbe essere convocato nemmeno per Milan-Roma di domenica sera, anche se non è un'eventualità da escludere del tutto. L'ex Chelsea punta ad esserci sicuramente nel successivo impegno del Diavolo in campionato sul campo del Parma (8 novembre).
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA
MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 18.30
Atalanta-Milan 20.45
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 18.30
Juventus-Udinese 18.30
Roma-Parma 18.30
Bologna-Torino 20.45
Genoa-Cremonese 20.45
Inter-Fiorentina 20.45
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45
