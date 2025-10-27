CorSport: "Milan, caccia al gol. Mancano i gol degli attaccanti"

"Milan, caccia al gol. Mancano i gol degli attaccanti": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che in questo inizio di stagione stanno mancando le reti dei centravanti rossoneri, vale a dire Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, entrambi ancora a secco in campionato e autori di un solo gol in Coppa Italia. Se il Diavolo vorrà lottare veramente per lo scudetto ha bisogno necessariamente che i suoi attaccanti si sblocchino presto e inizino a segnare con continuità.

Dopo il pareggio casalingo contro il Pisa, Max Allegri ha commentato così a DAZN le prestazioni dei suoi attaccanti: "Leao ha fatto una bella partita. Più sta nel vivo del gioco e meglio è. Ha le qualità fisiche e tecniche per giocare da prima e seconda punta. Quando è entrato Nkunku hanno fatto molto bene insieme. Dispiace perché c’è stata una bella occasione per andare sul 2-1. Gimenez nel primo tempo si è mosso bene. Ma comunque credo che eravamo un po’ lunghi in fase di non possesso. Nel secondo tempo eravamo almeno compatti, poi il rigore… Ha picchiato sulla mano un tiro innocuo… Però dobbiamo lavorare”.

