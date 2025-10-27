Tuttosport: "Mai dire centravanti. Milan, serve un Giroud"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Mai dire centravanti. Milan, serve un Giroud". Il club rossonero non è ancora riuscito a sostituire come si deve Olivier Giroud. Lo scorso gennaio il Diavolo ha fatto un investimento importante per prendere Santiago Gimenez dal Feyenoord, ma il messicano sta faticando parecchio a livello realizzativo visto che in questo campionato è ancora a secco.

Il quotidiano torinese riporta questa statistica che dice molto sulla situazione centranti al Milan: "Il Diavolo dall’agosto 2024 in Serie A ha disputato 46 partite, le 38 del campionato ’24-25 e le 8 di questa stagione, e ha realizzato 74 gol. Bene, dai centravanti che si sono alternati nei vari sistemi presentati da Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao e Massimiliano Allegri sono arrivate solamente 15 reti: 5 Morata e Gimenez, 3 Abraham, 2 Jovic e 0 il giovane Camarda. A conti fatti, solo il 20% del totale".

