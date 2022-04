Verso Bologna-Milan: differenziato per Kingsley e Soriano, terapie per De Silvestri

MilanNews.it

Continua la preparazione del Bologna in vista della partita di lunedì contro il Milan. La squadra ha ripreso oggi a lavorare al centro tecnico: attivazione atletica e torello per i rossoblù, poi una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella a metà campo. Seduta differenziata per Michael Kingsley e Roberto Soriano, terapie per Lorenzo De Silvestri.