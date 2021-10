Verso Bologna-Milan, i precedenti dei rossoneri contro i felsinei

Alle 20.45 il Milan scenderà in campo al Dall'Ara per sfidare il Bologna nel match valido per la nona giornata di Serie A TIM. I rossoneri nella casa dei felsinei hanno giocato 73 volte nella loro storia, ottenendo 27 vittorie e 21 pareggi ma subendo anche 25 sconfitte. Il Milan inoltre negli ultimi cinque incontri giocati con il Bologna ha sempre ottenuto i tre punti.