Verso Cagliari-Milan: le statistiche del match

vedi letture

STATISTICHE SULLE PARTITE

Torna il Campionato, e per la sesta giornata il Milan gioca di nuovo lontano da San Siro. Sarà la quarta partita in trasferta su sei, e stavolta si arriva fino in Sardegna, per sfidare il Cagliari di Claudio Ranieri, che finora ha raccolto due punti in cinque giornate.

L'obiettivo dei rossoneri è quello di dare continuità alla vittoria, anche se non particolarmente brillante, di sabato scorso, per 1-0 contro il Verona.

Si giocherà il 27 settembre, sarà la 18ma volta che accade. Finora 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 2020-21 quando il Milan si impose a Crotone per 2-0, con gol di Kessié su rigore e di Brahim Diaz. Nel 2018-19 fu 1-1 ad Empoli, con autorete di Capezzi su tiro da fuori di Biglia, e pareggio di Caputo su rigore.

L'ultima sconfitta risale al 2015, per mano del Genoa: finì 1-0 per i rossoblu, con gol di Dzemaili dopo 10 minuti.

Nel 2001 il Milan vinse 4-0 in casa contro il Bate Borisov, nella sessione di Coppa Uefa che vide poi il Milan acquistare quello che sembrava poter essere un ottimo prospetto trovato quasi casualmente sulla propria strada, Vitali Kutuzov. Nel 1989 la vittoria per 1-0 ad Helsinki contro l'HJK, con gol di Borgonovo. Non ci sono precedenti in questa data contro il Cagliari.

Sarà la sfida n.89 contro i sardi, la n.45 in trasferta. Considerando la sola Serie A, sarà la sfida n.80, la n.40 nell'Isola.

Globalmente il Milan a Cagliari ha vinto 21 volte, 18 i pareggi e 5 le sconfitte. L'ultimo precedente è un 1-0 per i rossoneri, frutto del gol di Ismael Bennacer dopo 59 minuti, il 19 marzo 2022. La scorsa stagione il Cagliari era in Serie B quindi non ci sono state sfide.

Prima di questa vittoria troviamo un 2-0 a gennaio 2021, con doppietta di Ibrahimovic. Nella stagione precedente fu ancora 2-0 per il Milan, con reti di Leao e il primo gol della seconda avventura rossonera di Zlatan. L'ultima sconfitta risale alla stagione 2016/17, era l'ultima giornata e il Milan perse al 92' con rete di Pisacane; le altre reti furono di Joao Pedro e di Lapadula su rigore per il Milan.

Per trovare la sconfitta precedente si deve risalire al 1998 (1-0, rete di De Patre). Questa fu l'unica sconfitta in cui il Milan uscì battuto e senza segnare.

La vittoria più larga del Milan a Cagliari risale al 1970-71, un 4-0 firmato Maldera, Benetti, Prati e Combin; la sconfitta più larga è invece il 3-1 del 1969, in cui i rossoblu segnarono con Greatti, pareggiò il Milan con Rivera, ma poi Nenè e Gigi Riva chiusero la contesa.

In tre occasioni il Milan ribaltò una sconfitta a fine primo tempo: nel 1992 il Milan vinse 4-1 dopo lo 0-1 dell'intervallo (tripletta di Van Basten e rete di Massaro); accadde anche nel novembre 2007 si passò da 0-1 a 2-1, con gol di Gilardino e Pirlo. Ma la rimonta più clamorosa è quella del gennaio 2014, quando Balotelli al minuto 87 e Pazzini al minuto 89 ribaltarono la rete di Sau nel primo tempo.

Il Cagliari non è mai riuscito a ribaltare un risultato negativo a fine primo tempo.

Sei volte ci sono state espulsioni di giocatori rossoneri a Cagliari, nelle ultime due occasioni il Milan riuscì a vincere lo stesso (furono espulsi rispettivamente Ricardo Rodriguez e Saelemaekers). Tre volte invece toccò a giocatori del Cagliari essere espulsi in partite casalinghe. L'ultima volta che accadde fu nel 2018, a Barella. Nel 2013 ad essere espulso per il Cagliari fu il mai troppo compianto Davide Astori.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Tre giocatori hanno esordito in un Cagliari-Milan: De Napoli (28/10/1992), Cassano (06/01/2011), Meité (18/01/2021). Ben 11 i giocatori con un Cagliari-Milan come ultima presenza: Radice (06/06/1965), Golin (24/06/1973), Raducioiu (23/04/1994), Taiwo (20/12/2011), Bacca, Honda, Kucka, Lapadula, Mati Fernandez, Ocampos, Vangioni (28/05/2017).

Tre giocatori segnarono il loro primo gol a Cagliari: Prati (05/11/1967), Strasser (06/01/2011), Higuain (16/09/2018).

Tre giocatori segnarono il loro ultimo gol a Cagliari: Huntelaar (04/04/2010), Strasser (06/01/2011) unico gol, Lapadula (28/05/2017) gol all'ultima presenza.

Solo Marco Van Basten il 02/02/1992 fu in grado di siglare una tripletta a Cagliari; quattro invece le doppiette, siglate da Calloni, Serena, Kessié ed Ibrahimovic.

Per Pioli sarà la settima sfida al Cagliari, la quarta in trasferta. Lontano da San Siro solo vittorie, 3, e sempre senza subire gol.

Complessivamente 5 vittorie e un pareggio.

Arbitrerà La Penna, sarà la 6ma volta per lui con il Milan. 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta finora.

Contro il Cagliari un precedente arbitrato da La Penna, ma a Milano: era il 10/02/2019 e finì 3-0 con autorete di Ceppitelli, e gol di Paquetà e Piatek. L'ultimo precedente è il pareggio interno con la Salernitana per 1-1: al vantaggio di Giroud al 46' del primo tempo ha risposto Dia al 61'. La Penna diresse anche quel 5-0 subìto contro l'Atalanta, la partita che fece scattare nella dirigenza del Milan la molla per andare a prendere Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer (contro il Verona la sua presenza n.100 in rossonero), e che fu il punto di partenza per quella cavalcata che ci ha portato alla conquista del 19mo Scudetto nel 2022.