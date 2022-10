MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

In vista del match di Champions League di mercoledì sera in casa del Chelsea, il Milan, che svolgerà l'allenamento di rifinitura domani mattina a Milanello, partirà successivamente nel pomeriggio per raggiungere Londra: il volo con a bordo la squadra rossonera di Stefano Pioli decollerà alle 16 dall'aeroporto di Malpensa.