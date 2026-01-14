Verso Como-Milan: tornano titolari Tomori, Modric, Rabiot e Bartesaghi. Fofana favorito su Loftus-Cheek

Oltre a Rafael Leao, domani sera contro il Como, nel recupero della 16^ giornata di Serie A, ci sarà il ritorno in campo dal primo minuto di diversi titolarissimi che non hanno giocato dall'inizio domenica contro la Fiorentina: in difesa ci sarà il rientro di Fikayo Tomori dalla squalifica, mentre in mezzo al campo si rivedranno Luka Modric, Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi. Per l'altro ruolo di mezzala, Youssouf Fofana è favorito su Ruben Loftus-Cheek. In dubbio invece Strahinja Pavlovic, tornato da Firenze con nove punti di sutura alla testa: se non recupera, spazio a Koni De Winter. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Questo il programma dei recuperi della 16^ giornata di campionato:

Mercoledì 14 gennaio

NAPOLI-PARMA alle 18:30

INTER-LECCE alle 20:45

Giovedì 15 gennaio

VERONA-BOLOGNA alle 18:30

COMO-MILAN alle 20:45