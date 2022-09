Verso Empoli-Milan, domani alle 14 la conferenza di Pioli

MilanNews.it

Il calcio giocato torna a riempire i weekend ed i giorni infrasettimanali. Sabato sera, alle ore 20:45 sarà il turno del Milan, che scenderà in campo al Castellani contro l'Empoli di Zanetti. E domani, alle 14, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, parlerà in conferenza (che potrete seguire in diretta testuale su MilanNews.it) dalla pancia di Milanello.