Verso Empoli-Milan: quattro cambi nell'11 titolare rossonero rispetto alla Roma

In vista della sfida di domani sera sul campo dell'Empoli, Sergio Conceiçao farà un po' turnover in vista del successivo impegno di Champions League contro il Feyenoord (mercoledì alle 21). Rispetto all'ultimo match contro la Roma in Coppa Italia, il tecnico portoghese cambia quattro uomini nella formazione iniziale: Tomori e Pavlovic lasceranno il posto in mezzo alla difesa a Gabbia e Thiaw. Turno di riposo in mezzo al campo per Reijnders che verrà sostituito da Sottil (esordio da titolare nel Milan per l'ex Fiorentina che agirà da esterno destro di centrocampo nel 4-4-2 del Diavolo), mentre Jimenez verrà sosituito da Joao Felix che agirà da seconda punta.

Questa, dunque, la probabile formazione rossonera contro l'Empoli: (4-4-2) Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Sottil, Fofana, Musah, Pulisic; Joao Felix, Abraham.

DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN

Data: sabato 8 febbraio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena, Empoli

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it