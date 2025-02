Verso Feyenoord-Milan, arbitra Sanchez: ha già incrociato i rossoneri quest'anno

Mercoledì sera alle ore 21 il Milan giocherà la gara di andata dei playoff di Champions League in casa del Feyenoord, al De Kuip di Rotterdam. La Uefa ha reso nota la designazione arbitrale per la partita che è stata affidata al fischietto spagnolo José Maria Sanchez. Si tratta del secondo incrocio per i rossoneri con il direttore di gara iberico che aveva già arbitrato la partita della League Phase in casa dello Slovan Bratislava, terminata con il punteggio di 3-2 per il Diavolo.

In precedenza alla gara in Slovacchia, un solo altro precedente: la scorsa stagione, nella fase a gironi, Milan contro Newcastle a San Siro nella sera del ritorno di Tonali a Milano da avversario. Una vittoria e un pareggio dunque il bilancio complessivo.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: José María Sánchez ESP

Assistenti: Raúl Cabañero ESP e Iñigo Prieto ESP

Quarto uomo: Guillermo Cuadra ESP

Video Assistant Referee: Juan Martínez Munuera ESP

Assistente Video Assistant Referee: Cesar Soto Grado ESP