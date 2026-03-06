Verso il Derby: il programma di Milanello tra conferenza, ritiro e rifinitura

Oggi alle 15:09News
di Manuel Del Vecchio
fonte di Antonio Vitiello

Sabato, giorno di vigilia di Milan-Inter, gara valida per la 28^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello: il tecnico livornese presenterà il derby di Milano e risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo rossonero a partire dalle 12. La squadra si allenerà nel pomeriggio alle 15,00 e rimarrà in ritiro nel centro sportivo di Carnago.

Domenica ci sarò la consueta rifinitura, seguita dal pranzo tutti insieme a Milanello, con riposo pomeridiano, merenda e infine, nel pomeriggio, si andrà in direzione San Siro per il Derby.