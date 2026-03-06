Verso il Derby: il programma di Milanello tra conferenza, ritiro e rifinitura
MilanNews.it
Sabato, giorno di vigilia di Milan-Inter, gara valida per la 28^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello: il tecnico livornese presenterà il derby di Milano e risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo rossonero a partire dalle 12. La squadra si allenerà nel pomeriggio alle 15,00 e rimarrà in ritiro nel centro sportivo di Carnago.
Domenica ci sarò la consueta rifinitura, seguita dal pranzo tutti insieme a Milanello, con riposo pomeridiano, merenda e infine, nel pomeriggio, si andrà in direzione San Siro per il Derby.
Pubblicità
News
Saelemaekers: "Hazard è il giocatore più forte con il quale ho giocato. Sorpreso dalla sua umiltà, mi ricorda Modric in questo"
Rabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao di Luca Serafini
Le più lette
1 Rabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
2 Occhio alle offerte che potrebbero arrivare dalla Premier League o dalla Saudi Pro League per Leao
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Saelemaekers a DAZN: "Allegri è speciale, unico. Mi chiama "scheggia". Il derby? Appena comincia la settimana pensi solo a quello"
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com