Verso il derby: in attacco Pulisic dovrebbe essere preferito a Nkunku al fianco di Leao

Verso il derby: in attacco Pulisic dovrebbe essere preferito a Nkunku al fianco di LeaoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:20News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - A tre giorni dal derby, Bartesaghi dovrebbe essere convocato per la sfida nonostante il risentimento al flessore destro ma dovrebbe partire dalla panchina. Favorito per il ruolo da titolare sulla fascia sinistra quindi Estupinan. Out Gabbia indisponibile per un mese dopo l'operazione all'ernia inguinale. In attacco Pulisic dovrebbe essere preferito a Nkunku al fianco di Leao. (ANSA).