Verso Inter-Milan, 5,8 milioni di incasso: il secondo migliore di sempre in A

Come riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport i 75mila spettatori che domani sera saranno presenti a San Siro per il derby tra Milan e Inter contribuiranno a un incasso complessivo di circa 5.8 milioni di euro. Si tratta del secondo miglior guadagno di sempre per una partita di Serie A dopo quello fatto registrare nell'ottobre 2019 nella partita tra Inter e Juventus che toccò i 6.6 milioni.