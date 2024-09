Verso Inter-Milan: l'imminente derby ricorda una partita di quasi 100 anni fa

vedi letture

L’ultima volta di un Inter-Milan alla quinta di Serie A e con i nerazzurri tre punti davanti ai rossoneri correva la stagione 1930-1931.

Alla vigilia di quel derby, infatti, la Beneamata contava 4 punti (1V – 2X – 1P), mentre il Diavolo inseguiva da quota 1 (0V – 1X – 3P). Negli altri 4 derby di Milano al quinto turno per 2 volte (1955-1956 e 1957-1958) davanti erano gli interisti, rispettivamente più 2 e 1 punto; in altre 2 circostanze (1967-1968 e 2003-2004) in vantaggio erano i milanisti, sempre di 2 lunghezze.

Il bilancio di questi Inter-Milan alla quinta tappa di un massimo campionato? Due affermazioni dei nerazzurri, altrettanti segni X, 1 vittoria dei rossoneri, con 6 gol marcati per parte.

Nel 2003-2004 fu 1-3: Inzaghi al 39’, Kaka al 46’, Shevchenko al 77’, Martins al 78’.

Nel 1967/1968 ecco un 1-1: Benitez al 58’ e Rivera al 78’.

Nel 1957/1958 terminò 1-0: Vincenzi (su rigore) al 54’.

Nel 1955/1956 un 2-1: 4’ Nesti, 35’ Nordahl 35’, Lorenzi al 39’.

Nel 1930-1931 altro 1-1: autorete di Miltone al 5’, Serantoni all’80’.

C’è però un altro dato curioso relativo a queste particolari stracittadine… che porterà i tifosi nerazzurri a fare tutti gli scongiuri possibili. Mai al termine dei 5 campionati appena ricordati l’Inter mise le mani sullo scudetto. Per 2 volte, le più recenti, si sono imposti i cugini. In altre 2 occasioni gli acerrimi rivali della Juventus. Nel 1955-1956, infine, ad esultare fu la Fiorentina.

Situazione in classifica 2024-2025.

Inter con 8 punti (2V – 2X – 0P con 9GF e 3GS), di cui 6 colti sul proprio campo (2V – 0X – 0P con 6GF e 0GS). Milan che insegue a 5 (1V – 2X – 1P con 9GF e 6GS), ma soltanto 1 in trasferta (0V – 1X – 1P con 3GF e 4GS).

PS: soltanto in due occasioni il Diavolo non è andato oltre i 5 punti nei primi 5 turni di Serie A in questi anni Duemila, nel 2013-2014 e nel 2000-2001.