Verso Juve-Milan, quante sfide in campo: da Buffon vs Gigio a CR7 vs Rebic

Questa sera il calcio italiano riparte dopo l'emergenza coronavirus con la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport stamattina, ci saranno tante sfide interessanti in campo: Buffon vs Donnarumma in porta, Bonucci vs Romagnoli in difesa, Bentancur vs Bennacer a centrocampo, mentre in attacco ci saranno Dybala e Cristiano Ronaldo da una parte e Calhanoglu e Rebic dall'altra.