Verso Lecce-Milan: Donati, Deiola, Dell'Orco e Farias out, in dubbio Barak

Non saranno della partita contro il Milan gli acciaccati Deiola, Dell’Orco e Farias, resta in dubbio Barak che si è allenato a parte ieri. Non ci sarà neppure lo squalificato Donati, che una gara come quella contro i rossoneri avrebbe voluto giocarla a tutti i costi. Sarebbe stato il derby personale per il terzino destro giallorosso, cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Assenze pesanti, perché fin dai rispettivi arrivi Donati e Deiola sono risultati fondamentali nello scacchiere tattico di Fabio Liverani, che a loro non ha praticamente mai rinunciato.