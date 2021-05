Verso Milan-Cagliari, all'andata Ibrahimovic decise la sfida con una doppietta

Fra poche ore ci sarà Milan-Cagliari che potrebbe regalare ai rossoneri la certa qualificazione alla prossima Champions League. All’andata, nella sfida giocata in Sardegna il 18 gennaio 2021, Zlatan Ibrahimovic realizzò una doppietta decidendo il match che il Milan vinse per 0-2. Stasera lo svedese non ci sarà per infortunio, e al suo posto come prima punta giocherà Ante Rebic.