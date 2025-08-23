Verso Milan-Cremonese, i numeri: è la 17ª volta che entrambe si affrontano in Serie A

vedi letture

Ci siamo, oggi è il giorno dell'esordio del Milan in questo nuovo campionato 2025/2026. Questa sera i ragazzi di mister Massimiliano Allegri affronteranno la neopromossa Cremonese, alle 20.45 in un San Siro nuovamente sold out. Tra le fila del Milan ci sarà il tanto atteso esordio di Luka Modric, mentre la Cremonese schiererà con ogni probabilità gli ex milanisti Bondo e Terracciano.

Milan-Cremonese, i numeri della partita

Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite all'esordio stagionale in Serie A - l'unico pareggio è il 2-2 col Torino nella scorsa stagione - mentre la Cremonese ha sempre perso la giornata inaugurale nella massima serie, peraltro giocando sempre in trasferta (otto volte in otto partecipazioni). Inoltre, sarà la 17ª sfida tra Milan e Cremonese in Serie A, con i rossoneri che conducono i precedenti: 10 vittorie a due. Quattro i pareggi, tra cui le due sfide più recenti, quelle del campionato 2022/23. È la prima volta, inoltre, che queste due squadre si affrontano nel turno inaugurale.