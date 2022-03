Verso Milan-Empoli, saranno 3 i giocatori su cui Pioli non potrà contare: ecco chi sono

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’emergenza infortuni per il Milan è ormai quasi del tutto giunta al termine. Speriamo che da qui a fine stagione i rossoneri non abbiano più problemi sotto questo punto di vista. In vista della sfida contro l’Empoli di domani, mister Stefano Pioli non potrà contare sul lungodegente Simon Kjaer, su Tiemoué Bakayoko e sullo squalificato Theo Hernandez. Dunque, Pioli ha spazio di manovra nelle scelte.