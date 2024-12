Verso Milan-Genoa: Fonseca spera di recuperare Okafor

In vista della sfida di domenica contro il Genoa a San Siro, Paulo Fonseca dovrà rinunciare in attacco sia a Christian Pulisic che ad Alvaro Morata, entrambi infortunati. Il tecnico portoghese, come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, spera di recuperare invece Noah Okafor, il quale è alle prese con la lombosciatalgia. Se dovesse stare meglio, oggi o domani tornerà ad allenarsi in gruppo e in quel caso sarebbe tra i convocati di Fonseca per il Grifone.

Viste le assenze, le scelte in attacco del tecnico portoghese sono piuttosto obbligate: Tammy Abraham agirà da prima punta, con Samuel Chukwueze a destra e Rafael Leao a sinistra. Difficile pensare alla soluzione del doppio centravanti, anche se Francesco Camarda convince sempre più. Nel ruolo di trequartista centrale verrà con ogni probabilità avanzato Tijjani Reijnders, con Youssouf Fofana e Yunus Musah in mezzo al campo.