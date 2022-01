Verso Milan Genoa, il match preview dei rossoneri

Di nuovo San Siro, stavolta per l'esordio stagionale in Coppa Italia. Una settimana dopo la vittoria sulla Roma che ha aperto il nuovo anno del Milan di Stefano Pioli, i rossoneri scendono in campo per una sfida a eliminazione diretta da vincere. Di fronte il Genoa di Andriy Shevchenko, per la prima volta a San Siro da allenatore avversario (l'ucraino è in attesa di una possibile negativizzazione al Covid-19), e di Mauro Tassotti. Nell'attesa del calcio d'inizio previsto per le 21.00, andiamo a presentare l'incontro con la nostra Match Preview.



Rispetto al successo a Venezia due recuperi dalla lista degli indisponibili per Stefano Pioli, quelli di Fikayo Tomori e Ciprian Tătăruşanu. Sicura, invece, l'assenza di Zlatan Ibrahimović che sconterà questa sera un turno di squalifica legato alla Coppa Italia. Il match di stasera potrebbe vedere in campo delle novità dal primo minuto: ad esempio il ritorno tra i titolari di Ante Rebić, pienamente recuperato dopo il rientro tra i convocati contro la Roma e i 28' giocati domenica al Penzo. Possibile anche l'impiego di Sandro Tonali, sicuro assente - sempre per squalifica - lunedì pomeriggio contro lo Spezia in campionato.

"Dovremo fare del nostro meglio per vincere la partita di domani, sarà un'opportunità per continuare il nostro momento positivo", ha detto alla vigilia Mister Stefano Pioli. "La partita presenterà difficoltà diverse rispetto alle ultime sfide di campionato, il Genoa gioca un calcio compatto e aggressivo, dovremo essere molto lucidi e puliti dal punto di vista tecnico".