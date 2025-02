Verso Milan-Inter, scelte quasi obbligate per Conceiçao: prima in rossonero per Walker, Abraham centravanti

vedi letture

Che Milan vedremo domani sera alle 18 a San Siro nel derby contro l'Inter? Secondo Tuttosport, le scelte di formazione di Sergio Conceiçao, tra squalifiche, infortuni e mercato, sono quasi obbligate: in difesa, con Emerson Royal in infermeria e Calabria in partenza per il Bologna, ci sarà per esempio l'esordio assoluto in maglia rossonera di Walker. Al centro della retroguardia milanista, nonostante il forte pressing del Tottenham, dovrebbe esserci Tomori in coppia con Pavlovic. In mezzo al campo, senza la squalificato Fofana, spazio a Musah, Bennacer e Reijnders, mentre in attacco al fianco di Pulisic e Leao ci sarà Abraham come punta centrale titolare (ieri Morata si è allenato regolarmente con il gruppo, ma nelle prossime ore dovrebbe volare in Turchia per unirsi al Galatasaray).

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1):

16 Maignan

32 Walker 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo Hernandez

80 Musah 4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 90 Abraham 10 Leao