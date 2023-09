Verso Milan-Lazio, arbitra Massa: il suo bilancio con i rossoneri

L'arbitro della sfida di questo pomeriggio tra Milan e Lazio sarà il signor Davide Massa, della sezione di Imperia. Si tratterà del ventesimo incrocio tra i rossoneri e il fischietto ligure. I precedenti non sorridono poi troppo al Diavolo: in totale il Milan ha vinto appena 6 volte in 19 incontri, pareggiando in 8 occasioni e perdendo 5 volte. L'ultimo precedente risale allo scorso aprile quando il Milan pareggio in casa del Bologna per 1-1.