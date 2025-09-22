Verso Milan-Lecce, Allegri non sarà in panchina: il motivo
MilanNews.it
Domani il Milan affronterà il Lecce in Coppa Italia ma Massimiliano Allegri, dopo Udine, non sarà in panchina nemmeno per la sfida di domani. Il motivo? Una vecchia squalifica ai tempi della Juventus.
Il tecnico infatti dovrà scontare la seconda e ultima giornata di una vecchia squalifica rimediata ai tempi in cui allenava la Juventus. La squalifica risale al 15 maggio 2024, giorno della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l’Atalanta. In quell’occasione il tecnico livornese protestò nei confronti degli ufficiali di gara.
