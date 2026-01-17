Verso Milan-Lecce: chance dal primo minuto per Ricci in mezzo al campo?
Nemmeno il tempo di godersi l'importante vittoria in casa del Como che il Milan deve già tornare in campo: domani a San Siro arriva il Lecce e Max Allegri farà certamente un po' di turnover visti i due impegni ravvicinati. In mezzo al campo, Samuele Ricci potrebbe avere per esempio una nuova chance da titolare. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.
Si riporta di seguito il programma della 21esima giornata di Serie A:
16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta 1-1
17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan