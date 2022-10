Verso Milan-Monza, fascia destra rinnovata: Dest e Messias titolari

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport Stefano Pioli starebbe pensando di rinnovare totalmente la fascia destra rispetto alle ultime uscite in campionato e Champions. A fungere da terzino ci sarà una chance per Sergino Dest che garantirà un turno di riposo a Kalulu in vista di Zagabria. Più avanti invece è previsto il ritorno dal primo minuto di Junior Messias, a disposizione dopo l'infortunio ormai già dalla gara di ritorno contro il Chelsea.