Verso Milan-Napoli: Saelemaekers jolly dalla panchina

Pioli non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione, ma l’undici rossonero anti-Napoli comincia a delinearsi, in attesa di capire se Theo Hernandez sarà della partita. Sulla trequarti, ad esempio, il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi al trio Messias-Diaz-Krunic. Il belga Saelemaekers, dunque, potrebbe partire dalla panchina. Come sottolinea Tuttosport, il giovane esterno viene visto come un possibile jolly da poter sfruttare a gara in corso.