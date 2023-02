Verso Milan-Torino, quattro i diffidati tra le fila rossonere

MilanNews.it

Il Milan si prepara alla sfida al Torino che si giocherà venerdì 10, anticipata in vista della partita di Champions con il Tottenham del 14. Sono 4 i giocatori rossoneri a rischio squalifica e che dunque dovranno evitare il cartellino giallo per non rischiare di saltare la gara successiva di campionato contro il Monza. Si tratta di Leao, Giroud, Calabria e Rebic.