Verso Milan-Udinese: Fofana non è al meglio, chance per Ricci dal 1'

Verso Milan-Udinese: Fofana non è al meglio, chance per Ricci dal 1'
Oggi alle 10:34News
di Enrico Ferrazzi

In vista della gara di questa sera alle 18 a San Siro contro l'Udinese, Massimiliano Allegri cambierà modulo e anche qualche interprete rispetto alle ultime partite. Una novità importante ci sarà in mezzo al campo, dove, come spiega stamattina Tuttosport, Youssouf Fofana ha avuto una sindrome influenzale nei giorni scorsi e non è al meglio e quindi la mezzala destra titolare sarà Samuele Ricci. Confermatissimi invece Luka Modric e Adrien Rabiot.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: sabato 10 aprile 2026
Ora: 18:00
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it