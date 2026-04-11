Verso Milan-Udinese: Fofana non è al meglio, chance per Ricci dal 1'

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In vista della gara di questa sera alle 18 a San Siro contro l'Udinese, Massimiliano Allegri cambierà modulo e anche qualche interprete rispetto alle ultime partite. Una novità importante ci sarà in mezzo al campo, dove, come spiega stamattina Tuttosport, Youssouf Fofana ha avuto una sindrome influenzale nei giorni scorsi e non è al meglio e quindi la mezzala destra titolare sarà Samuele Ricci. Confermatissimi invece Luka Modric e Adrien Rabiot.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Imperiale - Fontemurato

IV Uomo: Mucera

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: sabato 10 aprile 2026

Ora: 18:00

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it