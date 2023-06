Verso Milan-Verona, ecco tutte le statistiche della partita

Fonte: a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it

Il Milan si appresta a giocare l'ultima partita della stagione, dopo aver conquistato l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Sarà l'occasione per salutare e ringraziare il tifo rossonero, che in questa stagione ha registrato il record di presenze, con una media spettatori nelle gare casalinghe prossima alle 71.000 presenze, mai così alta. Sarà l'occasione anche per vedere la nuova maglia per la prossima stagione, e per salutare lo Scudetto sul petto, con la speranza di rivederlo molto presto, accompagnato dalla seconda Stella.

In classifica il Milan ha ancora un obiettivo, che è quello di cercare di raggiungere il terzo posto, ma dipenderà dall'Inter e dal suo risultato. L'avversario per l'ultima giornata è il Verona allenato da Zaffaroni, all'ultima chance per prendersi i punti salvezza. I gialloblu devono fare punti e sperare che lo Spezia, impegnato in casa della Roma, uscita sconfitta ai rigori nella finale di Europa League contro il Siviglia, e quindi fuori dalla prossima Champions. Al momento Verona e Spezia sono a quota 31 punti assieme, e in caso di arrivo a pari punti non conterebbero gli scontri diretti ma ci sarebbe uno spareggio salvezza.

Si giocherà il 4 giugno, sarà l'undicesima volta che accade nella storia rossonera. Finora 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 1994-95, quando il Milan si impose in casa della Fiorentina per 2-1 con gol di Melli e Simone, mentre per la Viola segnò Batistuta il momentaneo 1-1. Nel 1989 il Milan giocò la sua ultima partita casalinga il 4 giugno, sconfiggendo la Roma per 4-1, con gol di Tassotti, autorete di Tempestilli, e poi gol di Van Basten e Baresi. Per i giallorossi segnò un certo Daniele Massaro. L'ultima sconfitta risale al 1986, nel Torneo Estivo (competizione ufficiale), in cui il Milan fu sconfitto per 3-1 dal Torino. In Serie A invece l'unica sconfitta risale al 1932-33, quando la Lazio si impose per 2-0 in casa, con gol di Guarisi e Fantoni. Sarà la partita n.78 contro il Verona, la n.39 in casa. Tra le mura amiche, 21 vittorie, 16 pareggi e una sola sconfitta, risalente a 101 anni fa. In sole 5 occasioni su 38 il Milan non è riuscito a fare gol al Verona in casa: nello 0-1 del 1922, e in 4 pareggi per 0-0. In due occasioni il Milan ha registrato la sua vittoria più larga col Verona, con 4 gol di scarto: avvenne nel 1913, quando finì 5-1 (Lana, Ferrario, Nys e doppietta di Croom su rigore) e nel 1992, quando invece finì 4-0 con gol di Van Basten su rigore, e poi di Gullit e Ancelotti (doppietta).

Il Verona in 3 occasioni ha ripreso la gara nel recupero o a ridosso del 90’: Penzo nella stagione 1982-83 all'89' (3-3), Cammarata nella stagione 1999-00 al 94' (3-3), Nico Lopez nel 2014-15 al 95' (2-2). Il Milan ha segnato in 3 occasioni dopo il 90’ a San Siro contro il Verona: una volta con Baggio (4-1) nella stagione 1996-97, una con Contra (2-1) nella stagione 2001-02 e una con Ibrahimovic (2-2) nella stagione 2020-21 Milan vs Verona 2-2 della stagione 2020-21 ha visto il Milan riprendere una partita in cui al 19’ era sotto 0-2; nel 2021-22, ultimo precedente con gli scaligeri, se possibile è stato fatto di meglio: sotto di 2 gol al 24', i rossoneri sono riusciti a ribaltare nella ripresa e vincere per 3-2 (Giroud, Kessié su rigore e autorete di Gunter).



STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Per 4 giocatori Milan vs Hellas Verona fu la gara di esordio: Baj (09/12/1923), Viviani (21/09/1988), Daniel Maldini e Saelemaekers (02/02/2020).

Sono 7 i giocatori rossoneri ad avere come ultima presenza un Milan vs Verona: Guido Sacchi (09/12/1923), Simone Boldini (22/04/1979), Tiziano Manfrin (01/06/1983), Zvonimir Boban (29/04/2001), Matìas Silvestre (19/01/2014), Sulley Muntari (07/03/2015), Nigel De Jong (13/12/2015).

Per 3 giocatori il primo gol segnato con la maglia rossonera avvenne in casa contro il Verona: Bergamaschi (16/12/1973), Blissett e Gerets (18/09/1983)

Sette giocatori segnarono la ultima rete contro il Verona a San Siro: Nys (30/03/1913), Turone (08/01/1978), Rivera (22/04/1979), Jordan (01/06/1983), Gerets (18/09/1983), Ancelotti (17/05/1992), Abate (05/05/2018). Clarence Seedorf ha invece esordito a gennaio 2014 in un Milan vs Verona come allenatore del Milan. Solo Pierino Prati, il 9 febbraio 1969, fu in grado di siglare una tripletta in casa contro il Verona. Nove le doppiette, siglate da nove marcatori diversi. Oltre al già citato Ancelotti nel 4-0 del 1992, l'ultimo a riuscirci fu Andriy Shevchenko, nel 3-3 del 12/03/2000.

Sarà la settima partita per Pioli contro il Verona. Finora 4 vittorie, una in casa e 3 in trasferta, e due pareggi, entrambi a San Siro. Arbitrerà Valeri di Roma: sarà la partita n.38 con lui alla guida, finora 22 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Sarà la terza volta che arbitrerà una sfida tra Milan e Verona. Nell'ottobre 2014 era a Verona, e finì 3-1, con autorete di Marques e doppietta di Keisuke Honda; nel dicembre 2015 invece fu a San Siro, e finì 1-1, con gol di Bacca al 52' e rigore di Luca Toni al 57', dopo espulsione di De Jong un minuto prima. In questa stagione Valeri non ha mai diretto il Milan, l'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, quando il Milan sconfisse la Fiorentina per 1-0 con gol di Leao a 8 minuti dalla fine.