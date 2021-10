Domani sera sarà tempo di Milan-Verona, Stefano Pioli contro Igor Tudor. I due tecnici in carriera non si sono mai affrontati e dunque sarà il primo incrocio assoluto da allenatore fra di loro. Pioli è sicuramente più esperto dato che ha all’attivo 728 panchine. Tudor invece ha più di recente e per ora conta 226 partite come mister.