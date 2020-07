Verso Napoli-Milan: Gattuso col tridente leggero, Di Lorenzo dal 1'

Torna in campo la Serie A con la trentaduesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Milan (in programma domenica ore 21.45, diretta Sky):

Come arriva il Napoli - Piccola rivoluzione per Rino Gattuso in vista della sfida al Milan: dovrebbero essere cinque le novità si formazione per il match di domenica sera al San Paolo. Dopo la vittoria a Marassi nel 4-3-3 del tecnico torneranno Koulibaly e Demme (squalificati a Genova), così come ci saranno dal primo minuto Di Lorenzo, Zielinski e Callejon.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne