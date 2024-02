Verso Rennes-Milan, sono due i diffidati rossoneri: solo uno rischia la squalifica

Il Milan si appresta ad affrontare il Rennes nella gara di ritorno dei playoff di Europa League. I rossoneri sono forti di un bel vantaggio, tre reti, accumulato nella gara di San Siro di una settimana fa e domani si presenteranno al Roazhon Park per chiudere la faccenda. In palio c'è un posto agli ottavi di finale della competizione. In questo senso, è importante per un giocatore rossonero stare attento al cartellino giallo.

Sulla carta i diffidati del Milan a rischio squalifica sono due. Solamente uno, però, sarà a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta europea: si tratta di Yunus Musah che, probabilmente, scenderà in campo tra i titolari. L'altro diffidato, ancora ai box per infortunio, è Fikayo Tomori.