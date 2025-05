Verso Roma-Milan, trasferta vietata per i tifosi rossoneri: il motivo

vedi letture

Sedili distrutti, maglie sottratte e automobili danneggiate: è il resoconto delle tensioni registrate all’Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, andata in scena ieri sera. Gli scontri e gli episodi di vandalismo hanno spinto la Questura di Roma a vietare la trasferta ai tifosi del Milan per il match contro la Roma del prossimo 18 maggio, imponendo la chiusura del settore ospiti, che sarebbe comunque rimasto vuoto vista la decisione della Curva Sud di San Siro di non seguire nella Capitale la squadra di Sergio Conceiçao.

Stando a quanto filtra dalle autorità, il clima di ostilità si era acceso già nei giorni precedenti, alimentato da alcune provocazioni social di ultrà rossoneri intenzionati a occupare simbolicamente la Curva Sud, storica roccaforte del tifo romanista. Una minaccia che ha innescato la reazione dei sostenitori giallorossi, culminata in ritorsioni concrete: gomme tagliate a vetture con targa milanese in zona piazza Clodio e aggressioni ai danni dei tifosi rivali.

Due supporter romanisti sono inoltre stati fermati in via Cipro, dove si aggiravano senza motivazione apparente, trovati in possesso di due maglie del Milan presumibilmente sottratte a tifosi avversarie. La Questura ha infine denunciato atti vandalici nella Curva Sud e nei bagni dello stadio, con sedute e aree sanitarie pesantemente imbrattate.