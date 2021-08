Verso Sampdoria-Milan: i pronostici e le quote per la prima dei rossoneri

Il Milan di Pioli vuole rispondere subito alle avversarie dirette cercando, questa sera, i tre punti in casa della Sampdoria nell'ultima partita della prima giornata di Serie A. L'impresa, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, è ampiamente alla portata di Kjaer e compagni, visto che il loro successo si gioca a 1,95, contro il 4,00 dei ragazzi di D'Aversa, mentre per il pareggio, risultato dell'ultimo confronto diretto, si scende a 3,50. Entrambi gli allenatori optano per un gioco offensivo e propositivo, normale quindi che un Over, dato a 1,75, si faccia preferire all'Under, in quota a 2,00. Già nelle partite del week-end, gli arbitri sono stati molto impegnati con il Var per sbrogliare situazioni complesse: l'ipotesi che il direttore di gara possa utilizzare il mezzo elettronico questa sera al Ferraris si gioca a 2,75. Fabio Quagliarella ha segnato al Milan tre reti in carriera: la prima marcatura del n.27 della Sampdoria a Marassi è data a 3,25. Pioli, dal canto suo, ha totale fiducia in Olivier Giroud: l'ex attaccante del Chelsea sembra trovarsi a meraviglia con Brahim Diaz: proprio su questa supercoppia il tecnico rossonero fa affidamento per uscire con i tre punti dallo stadio genovese. Un assist di Diaz per la rete di Giroud pagherebbe 12 volte la posta. (ANSA).