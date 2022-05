Verso Verona-Milan, il bilancio delle sfide al Bentegodi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il match di domenica sera tra Verona e Milan sarà il 60esimo disputato in serie A tra le due squadre. Nei precedenti 59 incontri il bilancio è a favore dei rossoneri che hanno ottenuto 28 vittorie contro le 10 dei gialloblù mentre 21 sono state le gare terminate in parità. Curiosamente tutti i dieci successi del Verona sono avvenuti al Bentegodi visto che San Siro è uno dei campi in cui l'Hellas non ha mai vinto, nemmeno contro l'Inter.