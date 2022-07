MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Come riportato da acmilan.com, il Milan partirà nella prima parte della mattinata di oggi per l'Ungheria per giocare, alle ore 18:00, la terza amichevole della sua pre stagione contro lo ZTE; la squadra partirà dall'aeroporto di Milano Malpensa e rienterà post partita in Italia.