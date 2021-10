Vezzali annuncia: "Deroga per Italia-Svizzera al 100%". Apripista per la Serie A?

Come confermato dalla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, ci sarà una deroga per permettere il cento per cento della capienza in occasione di Italia-Svizzera, sfida decisiva delle qualificazioni mondiali per Qatar 2022. In programma il 12 novembre all’Olimpico. È possibile, dunque, le deroghe delle prossime settimane potranno fare da apripista anche per il campionato di Serie A.