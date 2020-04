VIDEO - Björklund: "Ibra all'Hammarby? Dipende da lui"

Joachim Björklund, vice allenatore all'Hammarby, ha parlato dell'eventualità che Ibra giochi per la squadra svedese in un video pubblicato da DAZN: "Potrebbe fare di tutto. Non credo sia un'opzione al momento. So che ci sono molte persone che tifano per l'Hammarby e che sognerebbero di vedere Ibra con questa maglia, ma la decisione alla fine è sua e soltanto sua. Se così volesse sarebbe più che benevenuto".

