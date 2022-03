VIDEO - Milan, il meglio della conferenza stampa di mister Pioli prima dell'Empoli

MilanNews.it

Nel pomeriggio di oggi mister Pioli ha parlato in conferenza stampa da Milanello per presentare la sfida di San Siro contro l'Empoli di domani sera.

"Credo che la soddisfazione più bella che possiamo avere è vedere i nostri tifosi felici, quando ci riusciamo siamo soddisfatti. La loro passione ci può fare molto bene e siamo contenti di trovarli anche domani sera" ha esordito il tecnico rossonero, dimostrandosi soddisfatto del grande calore dimostrato tutto l'anno dai tifosi. Ha poi continuato spostandosi sul campionato e sulla partita con i toscani: "Dobbiamo rimanere attaccati al presente e alla quotidianità. Ho visto una squadra concentrata che si è preparata molto bene. Non c'è stato bisogno del mio intervento per far capire quanto è importante la sfida di domani. L'esperienza del passato è stata utile, ma è inutile continuare a guardare al passato".

I canali social del Milan hanno pubblicato un video con le migliori risposte di Pioli durante la sua conferenza che potrete guardare con il player in calce al pezzo.