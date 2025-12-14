VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman rossonero per Milan-Sassuolo

VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman rossonero per Milan-Sassuolo
Oggi alle 11:07News
di Manuel Del Vecchio

È arrivato in questi istanti a San Siro, accolto dai tifosi rossoneri, il pullman del Milan. Alle 12:30 la sfida contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

La squadra di Allegri, attualmente prima in classifica con il Napoli, cerca la vittoria per mantenere il primato prima della trasferta araba per la Supercoppa.