VIDEO MN - Bolgia a Casa Milan, Ibra fa impazzire la folla: "Milano non è Milan, Italia è Milan!"

© foto di Antonello Gioia

Zlatan Ibrahimovic in versione capo ultras. Lo svedese, arrivato a Casa Milan con i compagni per festeggiare il titolo appena conquistato insieme a diecimila tifosi rossoneri, prende il microfono e scatena la folla milanista: "Vogliamo ringraziare tutti i tifosi, dal nostro cuore: grazie per questo anno. Senza di voi non era possibile. Ho una cosa da dire: Milano non è Milan, l’Italia è Milan! Forza Milan sempre!”.