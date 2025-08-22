VIDEO MN - Boniface al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva

VIDEO MN - Boniface al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportivaMilanNews.it
Oggi alle 17:01News
di Manuel Del Vecchio

Terminate le visite mediche alla Madonnina di Victor Boniface, durate circa un'ora e mezza.

Ora l'attaccante nigeriano è arrivato presso il Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato.