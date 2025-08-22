VIDEO MN - Boniface arrivato alla Madonnina per le visite mediche

Oggi alle 15:22News
di Manuel Del Vecchio

Victor Boniface è arrivato in questi istanti alla Casa di Cura "La Madonnina": l'attaccante nigeriano, che arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto (per un totale di 30 milioni), si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al Milan, prevista per domani.

Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.