VIDEO MN - David Odogu è arrivato a Casa Milan: ora la firma

vedi letture

Dopo il deposito del contratto di Adrien Rabiot (leggi qui), il Milan si appresta a chiudere l'ultimo e decimo acquisto del suo calciomercato: si tratta del difensore classe 2006 David Odogu, calciatore tedesco in arrivo dal Wolfsburg per circa 10 milioni bonus compresi. Una trattativa nata e conclusa nella giornata di oggi, dopo che il Milan ha incassato il "no" del Liverpool per la cessione di Joe Gomez che era diventato l'obiettivo delle ultime ore rossonere.

In questi minuti, come riporta l'inviato di MilanNews.it, David Odogu è arrivato a Casa Milan per firmare il suo contratto. A breve arriverà l'ufficialità di questo acquisto. Il giocatore oggi è atterrato a Linate nel pomeriggio e poi si è recato alla Madonnina per le visite mediche con i rossoneri.